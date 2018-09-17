ماروس سيفكوفيتش يعلن ترشحه لرئاسة المفوضية الأوروبية

أعلن نائب رئيس المفوضية ومفوض شؤون الطاقة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن ترشحه لرئاسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عقب الانتخابات العامة الأوروبية التي ستجري في 23 مايو المقبل .
وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل انه قرر الترشح نيابة عن المجموعة الاشتراكية إلي تضم مختلف الأحزاب الاشتراكية في مختلف الدول الأعضاء .
وكان الألماني مانفريد فيبار أعلن الأسبوع الماضي وفي إطار نفس المعركة الانتخابية عن ترشحه باسم مجموعة حزب الشعب المحافظ لتولي منصب رئيس المفوضية .
وينتظر إن يتم تغيير مجمل المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات مايو المقبل والتي تجري على مستوى الدول الأعضاء لتجديد هياكل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومنصبي رئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية .
كما أعلنت مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية الحالية فدريكا موغيريني عدم ترشحها لولاية جديدة .
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جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
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