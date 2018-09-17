ماروس سيفكوفيتش يعلن ترشحه لرئاسة المفوضية الأوروبية

أعلن نائب رئيس المفوضية ومفوض شؤون الطاقة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش عن ترشحه لرئاسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عقب الانتخابات العامة الأوروبية التي ستجري في 23 مايو المقبل .

وقال في مؤتمر صحفي في بروكسل انه قرر الترشح نيابة عن المجموعة الاشتراكية إلي تضم مختلف الأحزاب الاشتراكية في مختلف الدول الأعضاء .

وكان الألماني مانفريد فيبار أعلن الأسبوع الماضي وفي إطار نفس المعركة الانتخابية عن ترشحه باسم مجموعة حزب الشعب المحافظ لتولي منصب رئيس المفوضية .

وينتظر إن يتم تغيير مجمل المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات مايو المقبل والتي تجري على مستوى الدول الأعضاء لتجديد هياكل الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومنصبي رئيس المجلس الأوروبي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية .

كما أعلنت مسئولة السياسة الخارجية الأوروبية الحالية فدريكا موغيريني عدم ترشحها لولاية جديدة .