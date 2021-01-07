نفذت قوات الباسيج في بحرية الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس عرضا بمشاركة 700 قارب في مياه الخليج بمناسبة ذكرى اغتيال قاسم سليماني وبحضور قائد الحرس الثوري.وأظهر فيديو عرضا نفذته قوارب الباسيج في بحرية الحرس الثوري قرب ميناء عسلوية في مياه الخليج.