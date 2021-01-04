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كوريا الجنوبية تطالب إيران الإفراج الفوري عن ناقلتها التي استولي عليها الحرس الثوري

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العرب اليوم - كوريا الجنوبية تطالب إيران الإفراج الفوري عن ناقلتها التي استولي عليها الحرس الثوري

عناصر من الحرس الثوري الإيراني
سيول- العرب اليوم

كوريا الجنوبية تطالب إيران الإفراج الفوري عن ناقلتها التي استولي عليها الحرس الثوري

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كوريا الجنوبية تطالب إيران الإفراج الفوري عن ناقلتها التي استولي عليها الحرس الثوري كوريا الجنوبية تطالب إيران الإفراج الفوري عن ناقلتها التي استولي عليها الحرس الثوري



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