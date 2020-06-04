اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و ست حالات وفاة .

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالة وفاة .