قوات الاحتلال تواصل حصارها المُشدد على رام الله والبيرة لليوم الخامس

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حصارها المشدد على محافظة رام الله والبيرة، لليوم الخامس على التوالي.

نقلًا عن البيان

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