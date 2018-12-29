واشنطن تدين بشدة حادث الهرم المتطرف وتؤكد دعمها لمصر

أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم الذي وقع أمس الجمعة على حافلة سياحية في الجيزة وأعرب روبرت بالادينو نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية - فى بيان صحفى نشرته السفارة الأميركية بالقاهرة صباح اليوم السبت عبر "تويتر" - عن التعازى العميقة لعائلات القتلي.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المتحدث أن بلاده تقف مع جميع المصريين في الحرب ضد الإرهاب، وتؤيد الحكومة المصرية في تقديم مرتكبي هذا الهجوم إلى العدالة.