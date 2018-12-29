الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء
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"الداخلية المصرية" تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء

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العرب اليوم - "الداخلية المصرية" تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء

مقتل 40 مسلحا شمال سيناء
القاهرة - العرب اليوم

"الداخلية المصرية" تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء

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الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء



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الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء الداخلية المصرية تعلن مقتل 40 مسلحا في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء



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