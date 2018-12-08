الداخلية المصرية تعلن عن مقتل متطرفين اثنين من منفذي الحادث الارهابي الذي وقع في المنيا بدير الانبا صموئيل

اعلنت الداخلية المصرية عن مقتل متطرفين اثنين من منفذي الحادث الارهابي الذي وقع في المنيا بدير الانبا صموئيل ، كما عثرت القوات الأمنية على عدد من الاسلحة بحوزتهم .