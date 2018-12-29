دي ميستورا يحذر من تداعيات سحب الولايات المتحدة لقواتها من سورية

حذر المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، من إمكانية تعزيز تنظيم "داعش" لمواقعه، بعد سحب الولايات المتحدة لقواتها من سورية.

وقال المبعوث الأممي، الذي سيغادر منصبه بداية العام المقبل، في حوار مع قناة "RTS"، إن سحب القوات الأميركية سيوجه ضربة إلى الأكراد بالدرجة الأولى، مضيفا أن الأكراد "مكون مهم جدا في سورية، ولا يجب أن نتجاهله في أي حال من الأحوال".

وأشار دي ميستورا إلى أن الولايات المتحدة تستطيع أن تواصل مشاركتها في تسوية الأزمة السورية من خلال العمل الدبلوماسي.

يأتي هذا التصريح تعليقا على إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدء سحب قواته من سورية.

هذا ولم تعلن الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم "داعش" في كل من سورية والعراق، عن جدول زمني لسحب القوات الأميركية من سورية.