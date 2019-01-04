أبو مازن يصل القاهرة للقاء السيسي

يصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى القاهرة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة.