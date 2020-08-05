سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء في العراق

ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق في بيان صحفي أنه "في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء سقوط صاروخ كاتوشيا قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء".

وأضافت، أن "سقوط الصاروخ لم يتسبب بأي أضرار أو خسائر وكان الانطلاق من منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

يذكر أن المنطقة الخضراء تتعرض بين حين وآخر إلى قصف بصواريخ "الكاتيوشا" تستهدف السفارة الأمريكية هناك.