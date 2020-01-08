رئيس وزراء اليابان يلغي رحلته إلى الشرق الأوسط

قالت محطة "أساهي" التلفزيونية يوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ألغى خططا لزيارة السعودية والإمارات وسلطنة عمان مطلع الأسبوع.



وذكرت وكالة "كيودو" للأنباء، أن، آبي، عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي ليناقش على الأرجح الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.