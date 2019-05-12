مقتل 15 شخصًا إثرحادث سير في الهند

لقي 15 شخصًا حتفهم، وأصيب 6 آخرون، بحادث مروري وقع في ولاية أندهرا براديش جنوبي الهند، السبت، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وأوضحت التقارير أن الحادث وقع لدى تصادم حافلة ركاب بحافلة خفيفة "جيب" داخل منطقة كورنول بولاية أندهرا براديش، مشيرة إلى أن 13 شخصا لقوا مقتلهم في الحال، بينما فارق اثنان الحياة في المستشفى، وأضافت أن الضحايا من سكان قرية في ولاية تيلانغانا المجاورة، كانوا عائدين لمساكنهم من حفل زفاف، لدى وقوع الحادث.