احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير
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احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير

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العرب اليوم - احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير

احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير
الخرطوم - العرب اليوم

ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم تشهد الآن احتفالات شعبية تمتد من القصر الجمهوري إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.

وكشفت القناة أن ضباطًا من الجيش وصلوا إلى الإذاعة السودانية وأعلنوا أنهم سيوجهون بيانا للشعب قريبا جدا، في الوقت الذي طالبت قوى إعلان الحرية من المعتصمين عدم مغادرة ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وذكرت القناة أن مصادر سياسية لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، موضحة أن مصادر قالوا إن حركة اعتقالات واسعة تجرى لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

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احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير



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احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير احتفالات شعبية في شوارع الخرطوم بإزاحة البشير



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