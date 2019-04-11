أنباء عن اعتقال النائب السابق للبشير وإغلاق مطار الخرطوم

أفادت قناة "سكاي نيوز" بتوارد أنباء عن اعتقال علي عثمان محمد طه النائب الأول السابق للرئيس البشير.

وأضافت القناة، أن مطار الخرطوم تم إغلاقه أمام الملاحة الجوية.

كما تم اعتقال الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق، وسط حركة اعتقالات واسعة لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.

وكشفت القناة، عن أن ضباطًا من الجيش وصلوا إلى الإذاعة السودانية وأعلنوا أنهم سيوجهون بيانا للشعب قريبا جدا، في الوقت الذي طالبت قوى إعلان الحرية من المعتصمين عدم مغادرة ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.