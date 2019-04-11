أفادت قناة "سكاي نيوز" بسماع دوي إطلاق نار في محيط مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم.

وتوقعت مصادر سياسية لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن ضباط الجيش سيعلنون تنحي الرئيس عمر البشير.

وكشفت القناة أن ضباطًا من الجيش وصلوا إلى الإذاعة السودانية وأعلنوا أنهم سيوجهون بيانا للشعب قريبا جدا، في الوقت الذي طالبت قوى إعلان الحرية من المعتصمين عدم مغادرة ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وذكرت القناة أن مصادر سياسية لا تستبعد تنحي الرئيس عمر البشير، موضحة أن مصادر قالت إن حركة اعتقالات واسعة تجرى لقيادات عسكرية وسياسية في السودان.