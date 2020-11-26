رئيس الوزراء الإثيوبي يأمر بشن هجوم نهائي على جبهة تيغراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان، إن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من هجوم على إقليم تيغراي المتمرد، وذلك بعد ساعات من انقضاء أجل مهلة نهائية لقوات تيغراي للاستسلام وكتب أبي أحمد في تغريدة: "انقضت الآن مهلة الاثنتين وسبعين ساعة الممنوحة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الإجرامية للاستسلام سلميا، ووصلت حملتنا لفرض القانون إلى مرحلتها الأخيرة"، مضيفا أن آلافا من مقاتلي الجبهة استسلموا بالفعل.

وتوجه مبعوثون أفارقة إلى إثيوبيا أمس الأربعاء في محاولة لحل الأزمة قبل ساعات من انتهاء المهلة. وتخشى جماعات حقوقية أن يؤدي أي هجوم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ويعتقد أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم وحدث دمار واسع جراء القصف الجوي والقتال البري منذ بدأت الحرب في الإقليم في الرابع من نوفمبر. وفر حوالي 42 ألف شخص عبر الحدود إلى السودان.

المصدر: "رويترز"