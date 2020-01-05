انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشدة "كتائب حزب الله"، أحد مكونات قوات الحشد الشعبي العراقي، الذي دعا قوات الأمن العراقية إلى الابتعاد عن قواعد القوات الأمريكية في البلاد.



ووصف بومبيو عبر "تويتر" يوم السبت عناصر "كتائب حزب الله"، بأنهم "بلطجية"، وكتب: "بلطجية كتائب حزب الله المملوكة لإيران، يقولون لقوات الأمن العراقية أن تتخلى عن واجبها بحماية سفارة الولايات المتحدة في بغداد ومواقع أخرى حيث يعمل أمريكيون جنبا إلى جنب مع العراقيين الشجعان".

وتابع بومبيو: "أن يقول النظام الإيراني للحكومة العراقية ما يجب عليها أن تفعل" هو أمر "يعرض للخطر حياة" العراقيين، مشددا على أن "الشعب العراقي يريد التحرر من نير إيران".

وبعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الجمعة بضربة أمريكية في بغداد، توعدت "كتائب حزب الله" بالانتقام، ودعت مساء السبت القوات العراقية إلى "الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر" عن القواعد التي تضم جنودا أمريكيين اعتبارا من مساء اليوم الأحد.



ويأتي هذا التحذير بعيد سقوط قذائف وصواريخ على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، حيث مقر السفارة الأمريكية بوسط بغداد، وعلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة، والتي تؤوي جنودا أمريكيين.