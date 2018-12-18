جيش الاحتلال يعتقل 24 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 24 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

نقلًا عن البيان

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