الاحتلال يحكم على فتى بالسجن 35 عامًا وتعويضات مالية بمليون شيقل

حكمت محكمة عوفر الاحتلالية، على الفتى أيهم الصباح (17 عاما) من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، بالسحن 35 عاماً.

وأدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم الاثنين، الحكم الجائر الذي صدر عن محكمة عوفر العسكرية، بحق الأسير الصباح، حيث صدر بحقه حكما 35 عاما، وتعويضات مالية تجاوزت المليون شيقل.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير الفتى صباح بتنفيذ عملية طعن عام 2015.

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