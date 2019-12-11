هجوم انتحاري على أحد أكبر قواعد أميركا في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان ومسؤولون من حلف شمال الأطلسي، الأربعاء، إن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعدة باغرام الأميركية الرئيسية في أفغانستان، وفق ما ذكرت رويترز.



وقالت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان في بيان، إن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أميركيين أو من التحالف، لكن قاعدة طبية تخدم المحليين تضررت بشدة.



وتعد قاعدة باغرام الجوية أحد أكبر القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.