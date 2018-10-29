مقتل 18 في حادث سير شمال إثيوبيا
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مقتل 18 في حادث سير شمال إثيوبيا

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حادث تصادم
صحيفه الحياه - العرب اليوم

لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً مصرعهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة شمال إثيوبيا، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.


وذكرت إذاعة «فانا» الإثيوبية، مساء السبت، أن ما لا يقل عن 18 شخصاً قتلوا بعد اصطدام حافلة «ميني باص» بشاحنة في منطقة آوي، بولاية أمهرة، مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح تراوحت ما بين الخطيرة والطفيفة.

وتوفي ما يقرب من 4500 شخص في البلاد من تموز (يوليو) 2017 إلى تموز 2018، حيث يتم تسجيل العديد من حوادث الطرق. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.25 مليون شخص يموتون سنوياً نتيجة لحوادث الطرق، وأن 90 في المئة من تلك الوفيات تقع بالدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة.

 
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مقتل 18 في حادث سير شمال إثيوبيا مقتل 18 في حادث سير شمال إثيوبيا



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مقتل 18 في حادث سير شمال إثيوبيا مقتل 18 في حادث سير شمال إثيوبيا



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