وصول أكثر من 553,151 حاج إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 553,151 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية ,التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 29,965 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 750 حافلة, فيما غادر المدينة المنورة أمس 25,013 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 194,373 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ ,الذي بلغ 251,780 حاجاً.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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