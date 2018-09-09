وصول أكثر من 553,151 حاج إلى المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج حتى يوم أمس 553,151 حاجاً, وفقاً للإحصائية اليومية ,التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 29,965 حاجاً قدموا للمدينة المنورة أمس عبر 750 حافلة, فيما غادر المدينة المنورة أمس 25,013 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس بلغ 194,373 حاجاً, مقارنة بعدد المتبقين لنفس اليوم من العام الماضي 1438هـ ,الذي بلغ 251,780 حاجاً.