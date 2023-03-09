آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /09.03.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.

وسائل الإعلام تتحدث عن دوي انفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا عقب هجمات صاروخية مكثفة

روسيا تدعم سفنها القتالية بصواريخ "كاليبر" المجنحة

"بعد ذلك فقط تتخذ قرارك".. زيلينسكي يدعو رئيس مجلس النواب الأمريكي لزيارة كييف

أنتونوف يصف تكريم النازية الأوكرانية تايرا في البيت الأبيض بالعار

الخارجية الأمريكية: لا ننفي تورط أوكرانيا في تفجيرات "السيل الشمالي" ولا نؤكده.. لا شيء مستبعد

"وول ستريت جورنال": لم يستبعد بيرنز وسوليفان تورط أوكرانيا في تفجيرات "السيل الشمالي"

واشنطن: ندعم جهود غوتيريش بالسعي لتدفق الحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق العالمية

البنتاغون: الصاروخ الباليستي الروسي "سارمات" سلاح شديد الجاهزية للقتال

وول ستريت جورنال: المخابرات الأمريكية حذرت ألمانيا من التحضير لتفجيرات أوكرانية على "السيل الشمالي"

أنطونوف: العقوبات الأمريكية كانت مثل "الاستحمام المنعش" للاقتصاد الروسي