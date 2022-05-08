تركيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

أدانت الحكومة التركية الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه في غرب شبه جزيرة سيناء وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش المصري. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد.