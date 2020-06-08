الصين تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة مؤكدة وحالتي إصابة بلا أعراض بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) في بر الصين الرئيسي.

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج .

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين 83040 في حين ما زال عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4634.