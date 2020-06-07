الصين تسجل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها حالة إصابة محلية. وذكرت السلطات الصحية في الصين أن هذه الحالة تعتبر أول حالة إصابة غير قادمة من الخارج خلال أسبوعين، وكانت لشخص مصاب في جزيرة هاينان قبالة الساحل الجنوبي. وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية إن هناك أيضا خمس حالات وافدة خلال فترة الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 83 الفا و36 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات الرسمية حتى الآن في الصين 4634 شخصا.