وزارة الصحة العمانية تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، منها (319) لعمانيين و(547) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة

16882 و(75) وفاة وتماثل (3451) حالة للشفاء. وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ (2907) والحالات المنومة اليوم (68) وإجمالي المنومين (290) والحالات المنومة في العناية المركزة (75).