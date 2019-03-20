فرض 25 دولار رسوم على المسافرين من مطارات مصر

أصدر وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى قراراً بفرض رسوم تقدر بحوالى 25 دولار على كل مسافر من المطارات المصرية إلى الخارج، وسيتم تطبيق القرار قريباً فيما عرف برسم تنمية مقابل الخدمات التى تقوم بها مصر للطيران، ستضاف على تذاكر شركات الطيران، ورجحت المصادر أن يصدر منشور رسمى بالقرار فى أقرب وقت.

وفى وقت سابق بحث الدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الأربعاء مع “نامكى هونج” نائب رئيس وزراء ووزير مالية واقتصاد كوريا الجنوبية بالعاصمة “سول” سبل تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لمساعدة الجانب الكورى، على زيادة استثماراته في مصر وعودة الطيران المباشر.

وأشار الوزير الى اشادة كبار المسئولين الكوريين بتعافي الاقتصاد المصرى واستعادته لقوته خلال الفترة السابقة نتيجة نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى وان كافة المؤشرات تدل على استمراره للنمو بشكل متسارع وخاصة ما تدل عليه زيادة الاستثمارات الجارية فى قطاع البنية التحتية.

واضاف: “لدينا ثقة تامة بالثمار الايجابية نتيجة تعاون كوريا مع مصر فى كافة المجالات الاخرى مثل تبادل الثقافات والخبرات التكنولوجية والصناعية والتجارية، الى جانب مجال السياحة وزيادة اعداد السائحين الكوريين لزيارة مصر و اهمية عودة رحلات الطيران الكورى المباشر مرة اخرى بين البلدين مما يسهم فى زيادة التعاون على جميع الاصعدة بين البلدين، وقدم معيط الدعوة لنظيره الكورى بزيارة مصر خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية قريبا”.