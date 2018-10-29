تحطم طائرة ركاب إندونيسية كانت في رحلة من جاكرتا إلى بانكال بينانج

جاكرتا أعلنت شركة طيران "ليون" الإندونيسية عن تحطم إحدى طائراتها المتجهة من جاكرتا إلى بانكال بينانج في جزيرة سومطرة .

ومن جانبها أعلنت السلطات الإندونيسية أن 187 راكب كان على متن الطائرة .