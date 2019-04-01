الصين تعتزم بناء من 6 إلى 8 مفاعلات نووية سنويًا

قال رئيس المؤسسة الصينية الوطنية للطاقة النووية لرويترز إن الصين ستكون قادرة على بناء من ستة إلى ثمانية مفاعلات نووية سنويا بمجرد أن تعود عملية الموافقة إلى وضعها الطبيعي في المستقبل القريب.

وأضاف على هامش مؤتمر للصناعة "ينبغي أن يكون ذلك كافيا للوفاء بأهداف البلاد التنموية في 2030".

ولم توافق الصين على أي مشاريع جديدة لثلاث سنوات إلى أن أعطت موافقة لمجمعي مفاعل جديد في جنوب شرق البلاد في وقت سابق من هذا العام.