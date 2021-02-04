ولي عهد أبوظبي يهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية
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ولي عهد أبوظبي يهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية

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العرب اليوم - ولي عهد أبوظبي يهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
أبوظبي - العرب اليوم

ولي عهد أبوظبي يهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية

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ولي عهد أبوظبي يهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية ولي عهد أبوظبي يهنئ أنطونيو غوتيريس ولطيفة بن زياتن على حصولهما على جائزة زايد للأخوة الإنسانية



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موضة البدلة والبليزر ليست محدود بموسم معيّن، ولإطلالة أنيقة دائماً إعتمدي أفكار تنسيق البليزر، وإستوحي من أحدث إطلالات النجمة المصرية ياسمين صبري أفكار تنسيق البليزر بطريقة أنيقة وعصرية في آن معاً، خصوصاً أنها تشتهر باختيار أزيائها من علامات عالمية راقية وتهتم بأدق تفاصيل اللوك من الأزياء إلى الأكسسوارات.إستوحي أفكار تنسيق البليزر من أحدث إطلالات ياسمين صبري التي نشرتها على صفحتها على إنستقرام.ياسمين التي ما زالت تحتفل بعيد ميلادها، أطلت في صورة أثناء سفرها على متن طائرة الخاصة. إستوحي من إطلالتها هذه أفكار تنسيق البليزر باللون الأوف وايت من مجموعة Balmain، مع القميص الحريري باللون الأصفر الكناري، وأكملت اللوك بسروال دنيم بقصة ضيّقة. ولا تكتمل إطلالة ياسمين من دون حذاء الستيليتو ومع هذا اللوك إختارته من مجموعة Aquazzura يبلغ ...المزيد

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يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة
العرب اليوم - يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة
 
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