اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تعلن فوز كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة ابن زياتين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021