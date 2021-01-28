ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء الهند تعزيز العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان عمق علاقات التعاون في مختلف المجالات، وحرص الإمارات والهند على تنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا والطاقة وغيرها.

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