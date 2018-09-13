القوات الإسرائيلية تقتحم محافظة الخليل وتعتقل خمسة فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، محافظة الخليل واعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في العديد من البلدات وطالت عددا من المنازل.
وذكرت مصادر فلسطينية في الخليل أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واقتحمت عدة منازل واعتقلت مواطنين فلسطينيين ونقلتهم لمركز التوقيف والاعتقال في التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" شمال البلدة، بينما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من حارة أبو سنينة داخل مدينة الخليل، وفتشت عددًا من منازل المواطنين الفلسطينيين وعاثت فيها فسادًا، فيما داهمت تلك القوات بلدات يطا، واذنا، والظاهرية، وحلحول، وأقامت حواجزها على مدخل السموع، ومفرق مخيم الفوار.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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