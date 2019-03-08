مصرع 25 مهاجرا في أميركا الوسطى في حادث سير في المكسيك

أعلنت نيابة ولاية شياباس المكسيكية المحلية مصرع 25 مهاجرا من أميركا الوسطى على الأقل وجرح 29 آخرين الخميس عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق سريع في جنوب المكسيك على الحدود مع غواتيمالا.

وقال المصدر نفسه إن الحادث وقع عند الساعة العاشرة (00,00 ت غ) على بعد نحو خمسة كيلومترات عن مدينة فرانسيسكو سارابيا في ولاية شياباس.

ويقطع المهاجرون من دول عدة لإي أميركا اللاتينية آلاف الكيلومترات على أمل الوصول إلى الأراضي الأميركية عبر المكسيك وطلب اللجوء.