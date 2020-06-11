اقليم كردستان يتخذ إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا

قررت رئاسة محكمة استئناف أربيل باقليم كردستان اليوم تعليق الأعمال الحكومية لفترة أسبوعين إثر إصابة اثنين من قضاتها بفيروس كورونا.

من جانبها قررت رئاسة برلمان الإقليم تعليق أعمال البرلمان لفترة أسبوعين بعد إصابة أحد أعضاء البرلمان واثنين من موظفيه بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة بإلاقليم أعلنت تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم تسع منها في أربيل.