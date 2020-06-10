برلمان كردستان العراق يعلق أعماله لأسبوعين بسبب إصابات بكورونا

قررت رئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تعليق أعمالها لمدة أسبوعين، عقب تسجيل إصابات بفيروس كورونا، لأحد الأعضاء و3 من موظفي البرلمان.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان لها: "أعضاء مجلس الرئاسة و197 عضوا وموظفا خضعوا للفحص الطبي وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة".

وأعربت عن أسفها لتسجيل عدد من الحالات الموجبة (مصابة) بعد ظهور نتائج الفحص عن الفيروس.

وتابع البيان، أن "رئاسة برلمان الإقليم قررت تعليق أعماله كافة لمدة أسبوعين"، داعية الأعضاء ممن لم يخضعوا إلى الفحص الطبي لإجراء الفحص بأسرع وقت ممكن، وتسليم النتائج إلى مجلس رئاسة البرلمان.