سلطنة عمان تسجل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 18.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 84 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 4329 حالة للشفاء.