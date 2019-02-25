الحكومة السنغالية تعلن فوز الرئيس ماكي سال بفترة رئاسية جديدة

أعلن رئيس الوزراء السنغالي فوزر الرئيس الحالي، ماكي سال في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.وبحسب محمد يون، رئيس الحكومة، فإن سال حصل على 57% من الأصوات على الأقل، على الرغم من إعلان المعارضة أن النتائج الأولية تظهر جولة جديدة من الانتخابات، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.وأوضح ديون: "علينا تهنئة الرئيس على إعادة انتخابه في الجولة الأولى".

ووفقا للوكالة، فإن النتائج الرسمية للانتخابات سوف تعلن الجمعة المقبل، وفي حالة عدم حسم الانتخابات، فسوف يذهب المواطنين لصناديق الاقتراع لجولة ثانية في 24 مارس المقبل.