فيلم صور خصيصاً للرئيسي المصري لاطلاعه على عملاق صناعي روسي

كشف المدير العام لشركة "ترانس ماش هولدينغ" كيريل ليبا، عن إجراء طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتعرف على إمكانات المصنع الروسي الرائد في صناعات عربات سكك الحديد، وقال ليبا لوكالة "نوفوستي"، إن فريقا مصريا مختصا قام بإعداد تقرير مصور عن المصنع الذي ينشط في مجال في صناعة القاطرات وعربات سكك الحديد للرئيس المصري.

مشيرا إلى أن السيسي انبهر بإمكانات المصنع عند مشاهدته الفيديو، وقال: "اتذكر حقبة الاتحاد السوفيتي ولدي شعور بأنني اتعامل مع عملاق صناعي"، وبين ليبا، أنه بفضل هذه الخطوة استطاعت الشركة الروسية الفوز بعقد توريد عربات قطار إلى مصر، الدولة العربية الرائدة في شمال إفريقيا.

وأضاف، أن الشركة الروسية خلال قمة "روسيا –إفريقيا" تخطط لتوقيع ملحق بشأن تمويل شراء 1.3 ألف عربة لمصر، وكشف المسؤول كذلك أن مصر مهتمة بشراء 100 عربة تحتوي على أسرة مخصصة للمسافات الطويلة، وذلك في إطار خطة مصرية لتحديث عربات قطاراتها.

ووفقا للمدير العام فإن تسويق منتجات المصنع في الأسواق الإفريقية يواجه صعوبات بسبب ضعف المعلومات عن المنشأة، وعلى سبيل المثال استغرقت عملية اطلاع مصر على إمكانات المصنع نحو 3 أعوام.

لهذا السبب تعول "ترانس ماش هولدينغ" على القمة والمنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" لاطلاع الدول الإفريقية والشركاء المحتملين على المصنع وإمكاناته.

يشار إلى أن قمة روسية إفريقية انطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سوتشي الروسية برئاسة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وتعد القمة أكبر حدث بهذا المستوى في العلاقات بين روسيا والقارة السمراء.

وخلال القمة سينعقد منتدى اقتصادي يهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والدول الإفريقية، وعرض مشاريع واعدة على رجال الأعمال الذين سيشاركون في المنتدى.