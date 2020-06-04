روسيا تسجل 169 وفاة وأكثر من 8,8 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 169 حالة وفاة و8831 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 5348 وفاة و441108 إصابات.