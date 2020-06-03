روسيا تسجل 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 8536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 432 ألفًا و277 إصابة.

وأوضح بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد اليوم أنه سجّل 178 وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 5215 شخصًا.