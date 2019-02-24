قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة
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قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة

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العرب اليوم - قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة - العرب اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "قوات الأمن اعتقلت الليلة الماضية 14 فلسطينياً ب الضفة الغربية".وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه على موقع تويتر، أنه "يشتبه في ضلوع المعتقلين بنشاطات إرهابية، وإرهابية شعبية، وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تزعم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة



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قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة قوات إسرائيلية تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة



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