جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق أبواب المسجد الأقصى

أفادت مصادر فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت اليوم الاثنين جميع أبواب المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين بعد أن طردتهم من داخل باحاته.

