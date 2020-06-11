روسيا تسجل 174 وفاة و8779 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 174 وفاة و8779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 6532 وفاة و502436 إصابة.