الهند تسجل 9985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 9985 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و279 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 276.583 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 7745 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 135.206 حالات.