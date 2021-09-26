حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس على خلفية العملية الإسرائيلية في الضفة
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"حماس" تدعو إلى "تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس" على خلفية العملية الإسرائيلية في الضفة

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العرب اليوم - "حماس" تدعو إلى "تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس" على خلفية العملية الإسرائيلية في الضفة

حركة "حماس"
رام الله - العرب اليوم

دعت حركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة إلى "تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس" ضد إسرائيل، على خلفية العملية الأمنية التي شنتها الدولة العبرية في الضفة الغربية الليلة الماضية.

وشددت "حماس" في تصريح صحفي أصدرته اليوم الأحد على أن دماء الفلسطينيين الذين قتلوا فجر اليوم خلال العملية الإسرائيلية (وبلغ عددهم حسب آخر المعطيات خمسة أشخاص) "لن تذهب هدرا"، مضيفة أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمته الحركة "سيظل في مقدمة الصفوف لمواجهة المحتل مهما بلغت التضحيات".

وتابعت الحركة: "ندعو جماهير شعبنا البطل في الضفة الباسلة إلى تصعيد المقاومة ضد المحتل في جميع نقاط التماس، وعلى الطرق الالتفافية، فخيار المقاومة والرصاص هو القادر على حماية حقوقنا وتحرير أسرانا وحماية مسرانا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت أربعة "مسلحين فلسطينيين" على الأقل في خمسة حوادث اشتباك وقعت فجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة، على خلفية حملة اعتقالات واسعة أطلقت في المنطقة ضد "عناصر لحماس".

وأقر الجيش الإسرائيلي في الوقت نفسه بأن اثنين من عسكرييه أصيبا بجروح خطيرة خلال العملية.

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حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس على خلفية العملية الإسرائيلية في الضفة حماس تدعو إلى تصعيد المقاومة في جميع نقاط التماس على خلفية العملية الإسرائيلية في الضفة



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