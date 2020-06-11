ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 8102
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ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 8102

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العرب اليوم - ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 8102

فيروس كورونا
نيودلهى - العرب اليوم

سجلت الهند 9996 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و357 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد بلغ 286 ألفاً و579 حالةً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 8102 حالةً.

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ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 8102 ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 8102



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