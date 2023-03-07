آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /07.03.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.

"فرانس برس" نقلا عن جندي أوكراني: القوات الأوكرانية تنسحب من أرتيوموفسك بمجموعات صغيرة

دبلوماسي روسي: سيتعين على الاتحاد الأوروبي إعادة الأصول الروسية المجمدة عاجلا أم آجلا

قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك وضواحيها بـ 140 مقذوفا خلال 24 ساعة

احتدام المواجهات باتجاه أفدييفكا في دونيتسك